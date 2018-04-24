Пашинян заявил, что премьером Армении должен быть представитель народа

Никол Пашинян в окружении сторонников после освобождения из-под стражи в Ереване

Никол Пашинян в окружении сторонников после освобождения из-под стражи в Ереване

ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что премьером Армении должен быть выбран представитель народа, а не Республиканской партии.

"Я не собираюсь говорить с Карапетяном (врио премьера — ред.), мы будем говорить с Республиканской партией. Мы настаиваем, чтобы в переговорах участвовал и.о. премьера, спикер парламента и глава парламентского большинства", — заявил Никол Пашинян на брифинге в Ереване.

По его словам, "эра Республиканской партии закончилась, они не должны цепляться за власть".