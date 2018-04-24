Литва не понимает бесполезность ультиматумов в адрес России, заявил эксперт

ВИЛЬНЮС, 24 апр – РИА Новости. Россия может обойтись без отношений с Литвой, в отличие от балтийской республики, у которой серьезные экономические проблемы. Об этом в интервью Sputnik Литва сказал политолог Юрий Светов.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что отношения с Россией улучшатся только в случае, если Москва сама проявит инициативу. По мнению министра, рабочие и практические контакты всегда действовали, но в отношении некоторых тем "сложно надеяться на улучшения".

Юрий Светов рассказал, что балтийской республике стоит первой пойти России навстречу хотя бы потому, что она должна быть больше заинтересована в улучшении двусторонних отношений.

"Можно подумать, что эти отношения между Россией и Литвой имеющие, кстати, многовековую историю, нужны только России. Если уж так говорить откровенно, то Россия вполне может обойтись без отношений с Литвой — это будет неправильно, это будет в ущерб, но может", — сказал эксперт и напомнил, что балтийская республика катастрофически теряет свое население и имеет серьезные экономические проблемы.

Политолог также отметил, что литовским властям необходимо давно понять: общаться в ультимативном тоне с Москвой бесполезно. "Никак не могут уловить: русским предъявлять ультиматумы — это бесполезно. С нами (Россией. — Sputnik) надо разговаривать, надо показывать взаимную выгоду, взаимный интерес, тогда все будет нормально", — считает Светов.

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