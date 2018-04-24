В Китае пес "за рулем" грузовика въехал в витрину магазина

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В китайском городе Тайчжоу пес въехал в магазин на автомобиле хозяина. Видео произошедшего опубликовал Daily Mail.

Водитель припарковал машину у двери магазина, не выключив зажигание. Сидевшая в салоне собака случайно наступила на педаль газа, и грузовик въехал в магазин. Отмечается, что животное не пострадало.

В комментариях под видео пошутили, что теперь собаке придется пройти тест на алкогольное опьянение. "Пес очень переживал, ведь это его первый урок вождения", — прокомментировал пользователь.