Россия и Иран "создают проблемы" на Ближнем Востоке, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Иран и Россия "создают проблемы" на Ближнем Востоке, заявил Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Куда бы вы ни пошли, особенно на Ближнем Востоке, Иран стоит за всеми проблемами. Йемен, Сирия, за этим стоит Иран. Сейчас, к сожалению, Россия тоже все больше и больше участвует в этом. Но Иран, похоже, стоит за каждой проблемой", — сказал он.

Он также пригрозил Тегерану "большими проблемами" в случае возобновления ядерной программы. Трамп вновь назвал иранскую сделку "ужасной и ненормальной", и сообщил, что будет обсуждать ее с Макроном.

"Что это за сделка, где вы позволяете проводить повсюду испытания ракет?" — обратился он к журналистам, подчеркнув, что Ирану "будет нелегко" вновь запустить процесс разработки оружия массового поражения.

Макрон, со своей стороны, заявил, что Франция и США продолжат сдерживать влияние Исламской республики в регионе. Он также назвал Вашингтон и Париж "гарантами принципа многосторонности в международных отношениях" и призвал Дональда Трампа совместно бороться с вызовами современности.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл Вашингтон с государственным визитом. Одной из главных тем переговоров двух лидеров станет иранская ядерная сделка, из которой угрожает выйти Трамп.

Тегеран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Исламской республики введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В январе США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Тегераном. Эта работа началась, когда Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций, но заявил, что делает это в последний раз.