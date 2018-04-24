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В мире

Россия и Иран "создают проблемы" на Ближнем Востоке, заявил Трамп

17:5824.04.2018
(обновлено: 18:46 24.04.2018)
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© AFP 2018 / Mandel Ngan Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Mandel Ngan

ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Иран и Россия "создают проблемы" на Ближнем Востоке, заявил Дональд Трамп на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Куда бы вы ни пошли, особенно на Ближнем Востоке, Иран стоит за всеми проблемами. Йемен, Сирия, за этим стоит Иран. Сейчас, к сожалению, Россия тоже все больше и больше участвует в этом. Но Иран, похоже, стоит за каждой проблемой", — сказал он.

Он также пригрозил Тегерану "большими проблемами" в случае возобновления ядерной программы. Трамп вновь назвал иранскую сделку "ужасной и ненормальной", и сообщил, что будет обсуждать ее с Макроном.

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Что это за сделка, где вы позволяете проводить повсюду испытания ракет?" — обратился он к журналистам, подчеркнув, что Ирану "будет нелегко" вновь запустить процесс разработки оружия массового поражения.

Макрон, со своей стороны, заявил, что Франция и США продолжат сдерживать влияние Исламской республики в регионе. Он также назвал Вашингтон и Париж "гарантами принципа многосторонности в международных отношениях" и призвал Дональда Трампа совместно бороться с вызовами современности.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прибыл Вашингтон с государственным визитом. Одной из главных тем переговоров двух лидеров станет иранская ядерная сделка, из которой угрожает выйти Трамп.

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© AP Photo / militant photo
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Тегеран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Исламской республики введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В январе США и "европейская тройка" (Британия, Франция, Германия) создали группу для выработки дополнительного соглашения к сделке с Тегераном. Эта работа началась, когда Дональд Трамп в очередной раз продлил режим частичного снятия санкций, но заявил, что делает это в последний раз.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Василий Васильевич
Чем больше проблем у США тем лучше всей планете.
18:32
24.04.2018
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StepaN AndrejevicH
Эх, видимо, совсем дедуля с катушек поехал, его, наверное, тоже рептилоидом заменили после инаугурации... Как можно несовпадение целей и ценностей считать проблемой, если они твоим несоответствуют?
Дипломатия вроде этим занимается, компромиссы находит?, или сейчас всё через СМИ делается?
18:31
24.04.2018
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