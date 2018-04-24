В Луганской области у железной дороги нашли пакет с боеприпасами

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Работник вокзала нашел пакет с боеприпасами возле железнодорожного пути в городе Рубежное на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"В пакете полицейские обнаружили семь корпусов гранаты Ф-1, пять корпусов гранаты РГД-5, два корпуса гранаты ВОГ-17, 13 запалов к гранатам УЗРГМ-2, тротиловую шашку, сигнальную мину, шесть вышибных патронов к минометным снарядам калибра 120 миллиметров и 82 миллиметра, сигнальный патрон", — говорится в сообщении.

Полиция направила изъятые боеприпасы на экспертизу, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.