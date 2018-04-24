В Луганской области у железной дороги нашли пакет с боеприпасами

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Работник вокзала нашел пакет с боеприпасами возле железнодорожного пути в городе Рубежное на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Полиция направила изъятые боеприпасы на экспертизу, возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек.