КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Более тысячи человек на Украине, которые принимали участие в военной операции в Донбассе, покончили с собой, заявил председатель комитета Верховной рады Украины по делам ветеранов Александр Третьяков.

"Эта война в корне отличается от войны, которая была в Афганистане. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно, все психологические травмы связаны больше с этим. А это еще труднее для солдат. У многих есть контузии", — цитирует слова Третьякова агентство "Укринформ".

В феврале главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос озвучил статистику самоубийств среди силовиков. По его словам, в зоне боевых действий в Донбассе каждую неделю совершают самоубийства от двух до трех военнослужащих. При этом он уточнил, что не учитывались суициды среди ветеранов операции, — речь идет только о тех, кто сейчас находится в зоне боевых действий.