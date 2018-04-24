В Торонто предъявили обвинения мужчине, наехавшему на пешеходов

На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто

На месте инцидента с наездом фургона на пешеходов в Торонто

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Водителю микроавтобуса, наехавшему на людей в понедельник в канадском Торонто, предъявили обвинения в убийстве десяти человек, сообщает телеканал CTV.

Ранее телеканал сообщил, что водителя, совершившего наезд на пешеходов в понедельник, зовут Алек Минассян (Alek Minassian), ранее он не состоял на учете в полиции.

"Алеку Минассяну предъявили обвинения в убийстве первой степени десяти человек и покушении на убийство 13 человек в связи с вчерашним нападением на микроавтобусе, повлекшем человеческие жертвы", — говорится в сообщении телеканала.

В понедельник микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали десять человек, еще 15 пострадали. Мотивы действий водителя остаются неизвестными.