В Торонто предъявили обвинения мужчине, наехавшему на пешеходов

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Водителю микроавтобуса, наехавшему на людей в понедельник в канадском Торонто, предъявили обвинения в убийстве десяти человек, сообщает телеканал CTV.
"Алеку Минассяну предъявили обвинения в убийстве первой степени десяти человек и покушении на убийство 13 человек в связи с вчерашним нападением на микроавтобусе, повлекшем человеческие жертвы", — говорится в сообщении телеканала.
В понедельник микроавтобус наехал на пешеходов в Торонто, жертвами инцидента стали десять человек, еще 15 пострадали. Мотивы действий водителя остаются неизвестными.