СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна-Родригес. Уставной орган Совета Европы — комитет министров иностранных дел к концу 2019 года может принять меры в отношении России из-за невыплаты взноса в бюджет, заявил генсек СЕ Турбьерн Ягланд.

"Есть правило в комитете министров, что если государство-член три года подряд не платит взносы, то комитет министров должен принимать какие-то действия. Сейчас уже подходим к концу этого периода, в конце 2019 года, и тогда комитет министров должен будет принять действия в отношении Российской Федерации", — сказал он, отвечая на вопросы парламентариев Ассамблеи.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.