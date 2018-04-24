Лукашенко оценил программу Евросоюза "Восточное партнерство"

МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что программа Евросоюза "Восточное партнерство" не должна стать разделительной линией в Европе, а, напротив, должна способствовать преодолению разногласий.

По его словам, белорусский народ за свою историю "и так наелся этих разделительных линий". "Нам нужно максимально использовать конструктивный потенциал "Восточного партнерства". Оно должно быть нацелено на реализацию конкретных проектов, работать на преодоление разделительных линий. Никаких разделов здесь не должно быть между Востоком и Западом", — сказал Лукашенко во вторник в Минске, обращаясь с посланием к парламенту.

Лукашенко выступил за развитие евразийской интеграции, напомнив, что ЕС является соседом Белоруссии. "Мы вынуждены с соседом жить, но лучше в мире, дружить — что мы и делаем", — подчеркнул белорусский лидер.

По его мнению, причина ориентации ряда постсоветских стран на ЕС кроется также и в поведении бывших союзников. "Мы сами во многом виноваты в том, что происходит по периметру… Поэтому и приходится нормализовывать отношения и там, и там, и там… Родные люди не могут наладить отношения, поэтому и продвинулись в выстраивании диалога и с государствами Европы. Налицо повышение уровня политических контактов, расширение экономического взаимодействия", — сказал Лукашенко.

Он заявил, что Минск намерен поддерживать связи с теми странами, которые покинули СНГ или находятся на стадии выхода. "Стремление Украины, Молдовы, Грузии к более глубокой интеграции с ЕС — не препятствие для нашего активного торгово-экономического сотрудничества", — подчеркнул президент.

Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.