Лукашенко оценил программу Евросоюза "Восточное партнерство"

МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что программа Евросоюза "Восточное партнерство" не должна стать разделительной линией в Европе, а, напротив, должна способствовать преодолению разногласий.
Лукашенко выступил за развитие евразийской интеграции, напомнив, что ЕС является соседом Белоруссии. "Мы вынуждены с соседом жить, но лучше в мире, дружить — что мы и делаем", — подчеркнул белорусский лидер.
По его мнению, причина ориентации ряда постсоветских стран на ЕС кроется также и в поведении бывших союзников. "Мы сами во многом виноваты в том, что происходит по периметру… Поэтому и приходится нормализовывать отношения и там, и там, и там… Родные люди не могут наладить отношения, поэтому и продвинулись в выстраивании диалога и с государствами Европы. Налицо повышение уровня политических контактов, расширение экономического взаимодействия", — сказал Лукашенко.
Программа "Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.