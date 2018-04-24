Совет Европы без взносов России и Турции продержится до конца 2019 года

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд рассказал, сколько времени продержится Совет без денег Турции и России.

Отвечая на вопросы парламентариев, он отметил, что "можем справиться до конца следующего года". "По наступлении этого срока могу заверить вас, что я буду принимать меры. И я не останусь на своем месте, если не приму мер", — сказал Ягланд.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение.

В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.