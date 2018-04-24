Ягланд назвал неуплату Россией взноса в бюджет СЕ неприемлемой

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд назвал "совершенно неприемлемым" тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет Совета.

"Если вы хотите, чтобы я сказал о Российской Федерации, я вот что скажу, что совершенно неприемлемо то, что делает Российская Федерации и не платит свои взносы в бюджет", – заявил Ягланд, отвечая во вторник в ПАСЕ на вопросы парламентариев, который в основном касались России.

"Я уже об этом четко заявлял и в комитете министров я об этом говорил, я сказал об этом министру (иностранных дел РФ – ред.) Лаврову, что это обязательство в рамках конвенции, и в рамках международного права", – добавил генсек Совета Европы.

Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.