Израиль пообещал помощь первым странам, перенесшим посольства в Иерусалим

ИЕРУСАЛИМ, 24 апр — РИА Новости. Правительство Израиля готовит решение о помощи первым десяти странам, которые захотят перевести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщил в интервью РИА Новости министр по делам Иерусалима и культурного наследия, а также экологии Зеев Элькин.

Первыми такое решение приняли США и Гватемала, обсуждение аналогичных планов идет в Гондурасе и Румынии. Элькин добавил, что "достаточно серьезные" разговоры идут на ту же тему с Чехией.

"Готовится решение правительства, в рамках которого Израиль поможет первым десяти странам. Это будет включать и выделение земельных участков, и возможную финансовую помощь, (Израиль) создаст им льготный режим для переезда в Иерусалим", — сказал министр.

Он рассказал, что Гватемала откроет свое посольство в Иерусалиме 16 мая — через два дня после того, как это сделают США.

"Это пока две страны, которые это делают реально. На уровне принятия политических решений есть решение конгресса Гондураса, которое теперь на столе у президента, и президент должен решить. У президента в этой сфере окончательные полномочия", — пояснил Элькин.

"Есть полемика в Румынии, где глава парламента, а именно глава правящей партии, заявил, что принято решение о переносе посольства. Президент выступил против, и на данный момент есть политический спор: кто обладает полномочиями для принятия такого решения… Это внутренний спор, и мы в него не вмешиваемся", — добавил министр.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций. Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.