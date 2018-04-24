Израиль пообещал помощь первым странам, перенесшим посольства в Иерусалим

ИЕРУСАЛИМ, 24 апр — РИА Новости. Правительство Израиля готовит решение о помощи первым десяти странам, которые захотят перевести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим, сообщил в интервью РИА Новости министр по делам Иерусалима и культурного наследия, а также экологии Зеев Элькин.
"Готовится решение правительства, в рамках которого Израиль поможет первым десяти странам. Это будет включать и выделение земельных участков, и возможную финансовую помощь, (Израиль) создаст им льготный режим для переезда в Иерусалим", — сказал министр.
Он рассказал, что Гватемала откроет свое посольство в Иерусалиме 16 мая — через два дня после того, как это сделают США.
"Это пока две страны, которые это делают реально. На уровне принятия политических решений есть решение конгресса Гондураса, которое теперь на столе у президента, и президент должен решить. У президента в этой сфере окончательные полномочия", — пояснил Элькин.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до конца прошлого года были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.