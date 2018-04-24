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В мире

Госсовет Китая выпустил доклад о нарушениях прав человека в США

16:3724.04.2018
(обновлено: 16:59 24.04.2018)
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фотоФлаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Госсовет КНР во вторник опубликовал доклад "О правах человека в США в 2017 году" в ответ на опубликованный ранее доклад Госдепа, отметив, что Вашингтон сам себя назначил "судьей нравственности" и "защитником прав человека", притом что в США в этой сфере наблюдается тенденция постоянного ухудшения.

Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В МИД прокомментировали доклад Госдепа по правам человека

В минувшую пятницу Госдепартамент США опубликовал очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, в котором подверг критике Сирию, КНДР, Мьянму, Китай, Иран, Турцию, Венесуэлу и Россию.

"Госдепартамент США 20 апреля опубликовал доклад о соблюдении прав человека в мире в 2017 году. Продолжая играть роль "защитника прав человека" и считая себя "судьей морали и нравственности", США произвольно осуждают внутренние дела и обстановку в сфере прав человека в других странах, их критика отличается абсурдностью и заблуждениями, такое ощущение, что в этом мире только в США ситуация в сфере соблюдения прав человека идеальная", — говорится в опубликованном документе.

Подчеркивается, что, "оглядываясь на 2017 год, обладающие чувством справедливости люди заметят, что отчеты о правах человека в самих США пестрят преступлениями, более того, заметна тенденция их дальнейшего ухудшения".

"Уровень преступности в США растет, власти до сих пор не могут решить проблему с огнестрельным оружием, непрерывно увеличивается число преступлений с его применением, жестокость полиции при выполнении служебных обязанностей вызывает резонансные протесты, правительство бесцеремонно и произвольно вмешивается в личную жизнь граждан в интернете и нарушает все границы личной неприкосновенности, жизнь и свобода населения подвергаются серьезной угрозе", — говорится в докладе.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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В докладе госсовета КНР отмечается, что в США продолжают ухудшаться межрасовые отношения, все чаще на территории США происходят конфликты именно на почве расовой ненависти. Как пример приводится статистика по судебным делам, которая свидетельствует, что в США мужчина с темным цветом кожи в среднем получает срок тюремного заключения на 19,1 процента больше, чем оказавшийся в аналогичной ситуации представитель европеоидной расы. Подчеркивается, что зарплата представителей различных нацменьшинств в США значительно ниже. А уровень дискриминации в отношении мусульман стал даже выше, чем после терактов 11 сентября 2001 года.

Китайские аналитики также отметили высокий уровень бедности в США, где более 40 миллионов человек живут за чертой бедности, при этом 18,5 миллиона — в глубокой нищете. Большую озабоченность, согласно докладу госсовета, вызывают проблемы предоставления образовательных и медицинских услуг, а также обеспечения безопасности несовершеннолетних.

В настоящий момент в США также высок уровень дискриминации женщин, которые все чаще становятся жертвами психологического, физического и сексуального насилия. От насилия, в том числе и сексуального, не защищены и дети, издевательствам и преследованию подвергаются люди с ограниченными возможностями.

Доклад китайских властей напоминает также о случаях массовой стрельбы в разных штатах США, которые в последнее время участились и унесли сотни жизней. Упоминается стрельба в Лас-Вегасе, где погибли 60 человек и пострадали более 500, частым явлением стала стрельба в школах и в местах массового скопления людей.

Госсовет КНР отмечает, что военные операции США в других странах стали причиной гибели большого числа людей и многочисленных нарушений прав человека.

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В мире
Комментарии
10 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Павел Малев
Нужно вынести его на Ген.ассамблею ООН. Принять - не примут, но пускай страны выскажут своё отношение к СШП.
16:48
24.04.2018
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Sergey Fomin
Браво Китай!!! А наши чего?
16:39
24.04.2018
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