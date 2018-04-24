Лукашенко напомнил, как истребили бандитов на трассе Москва-Берлин

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Александр Лукашенко в ходе послания к белорусскому народу и парламенту пригрозил вернуться к жестким методам борьбы с коррупцией и преступлениями, сославшись на опыт решения подобных проблем в прошлом. Об этом сообщает "Sputnik.Беларусь".

По его словам, необходимые шаги делаются не везде, и за некоторые случаи ему бывает стыдно.

"Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской, когда убивали людей на трассе Москва — Берлин? Когда я посылал горстку надежных людей с автоматами, которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца?" — сказал Лукашенко, имея в виду борьбу с бандитизмом на дорогах, о чем он ранее уже говорил.

Президент Белоруссии также призвал навести особый порядок в госинспекции по охране животного и растительного мира, структурах Минтранса и в других сферах.