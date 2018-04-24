Аксенов счел задержание на Украине крымских моряков признаком трусости

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Задержание крымских рыбаков сейнера "Норд" и крымчанки-волонтера на Украине является вымещением злобы на простых гражданах и говорит о трусости и слабости тех, кто это делает, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Вымещение злобы на гражданах — это признак трусости и слабости. Я понимаю, если бы конкретных участников (задержали. — Прим. ред.) — меня или тех, кто голосовал, но чего рыбаков трогать, чего женщин трогать, для чего это все делают? Это только трусы делают, и принимать решение такое может только слабая личность", — сказал Аксенов.

В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. По его словам, женщина организовала и проводила на территории полуострова сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах-2018.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы по части второй статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

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