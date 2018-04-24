Журова прокомментировала позицию стран G7 по "делу Скрипалей"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия давно предоставила информацию, касающуюся "дела Скрипалей", в том числе данные по уничтожению нервно-паралитического вещества "Новичок", в то время как сама пока так и не получила ответы на свои вопросы по инциденту в Солсбери, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее страны G7 по итогам встречи глав МИД в Торонто поддержали британскую позицию по Солсбери и потребовали от России "полного раскрытия не заявленной ранее программы по "Новичку".

"Если говорить о "Новичке", то мы давно давали информацию, что он уничтожен, были проведены процедуры по уничтожению химического оружия… все это было под контролем. В этом отношении мы свои обязательства выполнили давно", — заявила РИА Новости Журова, комментируя заявление стран G7.

Депутат отметила, что у России тоже есть вопросы по "делу Скрипаля", однако не на все из них она получила ответы. При этом, по словам Журовой, многие западные страны в ситуации с отравлением Скрипалей руководствуются "презумпцией виновности" по отношению к России.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.