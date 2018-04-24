В Латвии создадут правозащитный альянс после ареста Гапоненко

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Международный правозащитный альянс "Рижский комитет" будет создан для мониторинга случаев нарушения прав соотечественников за рубежом и содействия их защите после ареста в Латвии Александра Гапоненко, сообщил правозащитник Дмитрий Линтер.

В пятницу, 20 апреля, Полиция безопасности Латвии задержала одного из лидеров Штаба защиты русских школ и члена Русского союза Латвии Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". В субботу суд его арестовал. Гапоненко является активным противником перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией.

"Вчера состоялось вечером в Москве такое сетевое общение — отчасти через интернет, отчасти личное, где было принято решение о создании международного правозащитного альянса, который будет носить название "Рижский комитет", — сказал Линтер в ходе круглого стола во вторник, в рамках которого обсуждалась ситуация с арестом Гапоненко.

Он пояснил, что это будет неправительственная волонтерская сетевая структура. По словам правозащитника, ее цель — "отслеживать нарушения прав наших соотечественников и, по мере возможности, на волонтерских началах оказывать содействие в реализации и защите прав в соответствии с Европейской конвенцией прав человека и со Всеобщей декларацией прав человека".

Линтер сообщил, что к настоящему моменту о готовности участвовать в работе этой структуры заявили шесть стран, которые готовы делегировать своих представителей — известных правозащитников.

Что касается выступлений в поддержку Гапоненко, он напомнил, что накануне состоялся пикет у посольства Латвии в Москве. В субботу планируется проведение пикета уже у представительства ЕС в России — участники хотят выразить протест против нарушения прав русскоязычного населения в Латвии и ареста Гапоненко, рассказал Линтер.

"В пятницу планируются в четырех странах пикеты — это Ирландия, Молдавия, Финляндия, Эстония… Они изъявили желание провести пикеты в пятницу для привлечения внимания у посольств Латвии в ЕС", — сообщил правозащитник.