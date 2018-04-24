Аксенов посоветовал крымчанам не ездить на Украину через границу с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Поездки крымчан на Украину через границу с полуостровом опасны и чреваты проблемами из-за беззаконных действий украинских властей, сказал во вторник журналистам в Симферополе глава Крыма Сергей Аксенов.

Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на полуострове на последних президентских выборах. После этого депутат ГД от Крыма Андрей Козенко заявил, что крымчанам следует отказаться от поездок на Украину.

"Я советую крымчанам, особенно тем, кто работал в органах государственной власти, не ездить на Украину, тем более через эту границу. Законов там нет, это контрпродуктивно. Пиратское государство, сделать могут вам что угодно", — сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что в случае крайней необходимости лучше въезжать на территорию сопредельной страны через пропускные пункты на материковой части РФ.

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