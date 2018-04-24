Выборы нового премьера Армении могут пройти 2 мая

Никол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна

Никол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна

ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Выборы нового премьер-министра Армении могут пройти уже 2 мая по стандартной процедуре, заявил РИА Новости зампред постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам и защите прав человека парламента Рустам Махмудян.

"Никак новых процедур не будет. Как и прежде, так и на этот раз парламентские фракции в семидневный срок (после отставки правительства) предложат кандидатуры на пост премьера. А затем, в силу закона, созывается заседание парламента и избирается глава правительства. По сути, это должно произойти 2 мая", — сказал Махмудян.

В соответствии с регламентом парламента, вопрос избрания премьер-министра обсуждается на следующий день после истечения срока выдвижения кандидатур.

Правительство Армении ушло в отставку 23 апреля — следовательно, срок выдвижения кандидатов истекает 1 мая. Правительство формируется в 15-дневный срок после назначения премьер-министра.

Накануне на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

Ранее на митинге лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что требованиями протестующих являются отставка Саргсяна, избрание премьером "кандидата от народа", формирование временного правительства, а затем внеочередные парламентские выборы. Он отмечал, что для проведения честных и справедливых выборов оппозиция будет добиваться изменений в избирательный кодекс и закон "О партиях".