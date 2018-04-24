Продавец с турецким национальным флагом в Стамбуле. 19 апреля 2018 года

Продавец с турецким национальным флагом в Стамбуле. 19 апреля 2018 года

СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендует Турции перенести досрочные президентские и парламентские выборы в стране.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что досрочные президентские и парламентские выборы пройдут 24 июня 2018 года. По его словам, это связано с необходимостью скорейшего перехода на президентскую систему правления. Парламент Турции позже одобрил законопроект.

В поступившем в РИА Новости заявлении говорится, что "комитет по мониторингу выражает глубокую обеспокоенность в связи с объявлением 18 апреля 2018 года о проведении досрочных президентских и парламентских выборов в Турции 24 июня 2018 года, на полтора года раньше запланированного срока".

Комитет отмечает, что "поправки к избирательному закону были приняты парламентом только за месяц до объявления об этих досрочных выборов".

По мнению комитета ПАСЕ, "эти поправки существенно меняют правила выборов и избирательной кампании". "Они включают в себя возможность сформировать предвыборные альянсы, которые были невозможны до сих пор", — считают там.

"Крайне короткий период между принятием этих новых правил и предстоящими выборами оставляет слишком мало времени для того, чтобы политические партии скорректировали и завершили свою подготовку к выборам", — отмечается в заявлении.

Там подчеркивается, что "изменение правил выборов за три месяца до дня выборов противоречит рекомендациям Венецианской комиссии (по соответствию национальных конституций европейским стандартам — ред.)".

"В то же время Ассамблея с сожалением отмечает, что 10-процентный избирательный порог — самый высокий в Европе — не был уменьшен в измененном законе, как это предусмотрено международным сообществом, включая Ассамблею. Этот очень высокий порог еще больше подорвет политический плюрализм, обойдя отдельные политические партии", — считают в комитете Ассамблеи.

Чрезвычайное положение

Комитет также выражает сожаление в связи с тем, что" в тот же день, когда были объявлены выборы, парламент утвердил расширение чрезвычайного положения, введенного после" попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.

Что касается Венецианской комиссии, комитет считает, что "невозможно провести подлинно демократические выборы в условиях чрезвычайного положения и текущих операций по обеспечению безопасности на юго-востоке Турции".

Парламент Турции ранее принял большинством голосов постановление о продлении действия режима чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, начиная с 19 апреля.

В ПАСЕ уверены, что "чрезвычайное положение, введённое в июле 2016 года, привело к диспропорциональным мерам и неприемлемым ограничениям в отношении основных свобод, в частности, свободы выражения мнений, средств массовой информации и собраний". "Это негативно и непропорционально повлияло на оппозиционные и критические голоса, о чем свидетельствует Ассамблея в ее резолюции 2156 (2017)", — говорится в заявлении комитета.

Он сожалеет, что "с тех пор прогресс не достигнут".

Гражданское общество и СМИ

"Значительное число оппозиционных парламентариев (10), журналистов (около 150) и правозащитников остаются под стражей, а многие сталкиваются с судебными делами по обвинениям, связанным с террором. Многие НПО были закрыты", — отмечается в документе.

"Многочисленные СМИ также были закрыты или скуплены проправительственными предпринимателями. Недавно принятый закон ужесточил контроль онлайн-вещания. Это еще больше сузило пространство для демократических дебатов, необходимых в период выборов…", — говорится в документе комитета по мониторингу.

"Кроме того, несколько положений новой избирательной системы поднимают серьезные вопросы о безопасности выборов и прозрачности и возможном вмешательстве исполнительной власти в избирательную администрацию", — считают в Ассамблее.

Комитет "особенно обеспокоен возможным присутствием полицейских сил на избирательных участках, что может оказать сдерживающее воздействие на избирателей".

Он также обеспокоен тем, что "решение о принятии непечатных избирательных бюллетеней делает недействительным использование штампованных бюллетеней в качестве основной меры безопасности".

Комитет также сожалеет о том, "что предыдущие и неоднократные рекомендации, сделанные Парламентской ассамблеей, Группой государств против коррупции (ГРЕКО) и БДИПЧ ОБСЕ в связи с освещением в средствах массовой информации и финансированием избирательных кампаний и политических партий, остались без внимания".

Комитет Ассамблеи обеспокоен тем, что это "будет препятствовать проведению и организации подлинно демократических выборов", и считает, что "на карту поставлена ​​общая легитимность этих выборов".

Комитет по наблюдению напоминает, что "Турция должна соблюдать фундаментальные ценности Совета Европы, включая проведение свободных и справедливых выборов".

Комитет отмечает, что "эти выборы будут иметь решающее значение; это станет заключительным шагом для перехода к президентской системе, которая предоставит широкие полномочия президенту Республики".

"Все эти факторы в совокупности серьезно бросают вызов демократическому характеру выборов. Поэтому комитет рекомендует турецким властям отложить выборы", — говорится в заключении.