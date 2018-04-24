Члены ЕАЭС отчасти виноваты в ситуации в Армении, заявил Лукашенко

МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что страны ЕАЭС могли помочь властям Армении не допустить обострения ситуации в республике, призвал членов союза поддерживать друг друга, иначе "поодиночке перебьют".

"Скоро специалисты в России, и у нас, и в Казахстане, и других странах-членах ЕАЭС начнут обсуждать эту проблему (ситуацию в Армении – ред.). Вы что, хотите сказать, что мы не виноваты в том, что произошло в Армении?" – сказал Лукашенко во вторник в Минске, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

В качестве примера он привел ситуацию, когда решение правительства Армении повысить тарифы на энергоресурсы привело к протестам.

"Вы помните, год назад или сколько… правительство Армении повысило цены на природный газ, якобы не было выхода…, а потом вынуждены были отступить. А что, это не от нас зависело?" — задался вопросом белорусский президент.

По словам Лукашенко, если союзники будут действовать, не поддерживая друг друга, их "поодиночке просто перебьют, в лучшем случае – повыдергивают из этого союза".

Накануне на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян. Он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.