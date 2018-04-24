МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Украинский пранкер Никита Кувиков (также известен в сети как Евгений Вольнов), распространявший фейк о "сотнях погибших" при пожаре в Кемерово, назначен официальным спикером сайта "Миротворец".

Как сообщает ресурс, в задачи Кувикова входит "разъяснение людям роли и назначения "Миротворца", популяризация использования информации, которая накопилась в его базах данных, в различных сферах деятельности".

"Обещает при выполнении функций спикера центра "Миротворец" не ругаться матом", — отмечается в сообщении.

Ресурс известен скандальными публикациями, содержащими данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". На сайте также есть "черный список", куда попадают иностранцы, посетившие Крым.

В России на Кувикова завели уголовное дело.

Выяснилось, что после трагедии он звонил в администрацию Кемеровской области, местные морги, больницы, коммунальные службы. Представляясь сотрудником администрации президента или работником МЧС, Кувиков говорил, что "мешков для трупов уже не хватает", и интересовался, хватит ли в морге мест. Также пранкер "распоряжался" убрать цветы из сквера, где возник импровизированный мемориал в память о погибших.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто находился в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.