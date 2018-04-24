Общественная палата попросила ООН проверить законы Латвии о русском языке

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Общественная палата РФ попросила проверить законодательство Латвии в части русского языка на соответствие декларации ООН о правах меньшинств и аналогичным документам Совета Европы, сообщила глава комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

В пятницу, 20 апреля, Полиция безопасности Латвии задержала правозащитника Александра Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны". В субботу суд его арестовал. Гапоненко является активным противником перевода школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Он также известен своей пророссийской позицией.

"Конечно, этот арест — спланированная акция устрашения, поскольку мы увидели активные выступления в Латвии против ущемления русского языка", — сказала Сутормина во вторник в ходе круглого стола в Москве, в рамках которого обсуждалась ситуация с арестом Гапоненко.

"Общественная палата Российской Федерации уже направила обращения генеральному секретарю ООН, также председателю ОБСЕ и в Совет Европы — о соответствии латышского законодательства декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным, языковым меньшинствам", — сказала председатель комиссии.

Она напомнила, что в Совете Европы также существует рамочная конвенция о защите национальных меньшинств и Европейская хартия о региональных языках и языках меньшинств.

В ближайшее время ОП официально выступит и в поддержку арестованного правозащитника Гапоненко. "Мы в ближайшее время также обратимся к комиссару Совета Европы Дунье Миятович", — добавила Сутормина.

Она не исключила, что от лица ОП будут направлены обращения и в международные правозащитные организации, в том числе Amnesty International.

Кроме того, на июнь запланирована конференция международных неправительственных организаций Совета Европы, отметила она.

"У нас есть предварительная договоренность, что мы соберем на полях этой конференции круглый стол о роли неправительственных организаций в сохранении и развитии многоязычия в Прибалтике, соблюдения прав человек", — рассказала глава комиссии ОП.