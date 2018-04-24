Россия внимательно следит за ситуацией в Армении, заявили в МИД

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия внимательно следит за развитием ситуации в Армении и желает скорейшей ее стабилизации, сообщили в МИД РФ.

Во вторник состоялась встреча замглавы российского МИД Григория Карасина и посла Армении в Москве Вардана Тоганяна. "Посол информировал о текущей ситуации в Армении после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра страны", — сообщили в МИД.

"С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической обстановки в Армении и желают ее скорейшей стабилизации в интересах благополучия братского армянского народа. Надеемся на то, что все имеющиеся противоречия будут урегулированы исключительно в правовом поле", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались также актуальные темы российско-армянского внешнеполитического взаимодействия, другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Премьер Армении Серж Саргсян в понедельник подал в отставку из-за продолжающихся акций против его избрания на этот пост. Ранее он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать именно премьер.