ЕК оценит влияние антироссийских санкций США на европейский бизнес

БРЮССЕЛЬ, 24 апр – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия оценивает возможное влияние на бизнес в Евросоюзе новых санкций США в отношении России, проконсультируется со странами ЕС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ЕК и внешнеполитической службы ЕС.

"Мы оцениваем возможное влияние на бизнес в ЕС и будем консультироваться со странами Евросоюза о мнениях и анализе. Администрация США повторила, что санкции нацелены на поведение России и они (США – ред.) открыты к обсуждению любого влияния (этих санкций – ред.) на ЕС. Евросоюз регулярно контактирует с США по ряду санкционных вопросов", — сказал собеседник агентства.