"Лаборатория Касперского" тестирует защиту автомобилей от хакеров

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" уже тестирует продукты в сфере кибербезопасности автомобилей, сообщил РИА Новости руководитель направления "Безопасность интернета вещей" "Лаборатории Касперского" Андрей Тихонов.

"Мы со своей стороны работаем над автомобильной тематикой, у нас это направление является приоритетным. Защита систем бортовых и облачного управления в контексте управления транспортом у нас является приоритетной. Направление развивается достаточно бурно, я думаю, плоды его будут видны достаточно быстро, в ближайшие годы", — сказал Тихонов в кулуарах XII международного навигационного форума.

"Уже есть продукты, которые находятся на стадии тестирования и в которых мы принимаем участие как поставщик безопасности. Это разные продукты, связанные с разными аспектами защиты автомобиля", — добавил он.

В прошлом году в своем прогнозе на 2018 год "Лаборатория Касперского" предположила, что хакеры могут выйти за границы привычных устройств и начать активнее атаковать новые подключенные к интернету системы, в том числе автомобили. Например, злоумышленники могут заразить смартфон автовладельца и манипулировать приложением, которое управляет различными функциями автомобиля.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает официальными информационным агентством Российской недели высоких технологий и Большого медиакоммуникационного форума (БМКФ2018). Международный навигационный форум проходит в рамках Недели.