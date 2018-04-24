Иностранцы хотят получить контроль над "Мотор Сич", заявили на Украине

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что иностранная компания намерена получить контроль над украинским стратегическим предприятием "Мотор Сич", купив контрольный пакет акций, а затем "предпринять попытку уничтожения".
"Представители иностранной компании развивают современный завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии (предприятия "Мотор Сич" – ред.)", — говорится в сообщении, обнародованном во вторник на сайте ведомства.
По данным ведомства, представители иностранных государств "вопреки украинскому законодательству" приобрели контрольный пакет акций компании, который оформлен на шесть офшорных компаний и физическое лицо. СБУ считает, что, получив контроль над предприятием, его владельцы намерены предпринять попытку уничтожения "Мотор Сич".
"Мотор Сич" — предприятие в Запорожье, которое разрабатывает, производит, ремонтирует и обслуживает авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов, а также промышленные газотурбинные установки. Продукция "Мотор Сич" эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах.