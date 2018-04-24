Порошенко использует церковь для поднятия рейтинга, считают в оппозиции

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционный блок" считает выступление президента Украины Петра Порошенко на политическом шоу "Свобода слова" по вопросу церковного устройства в стране, попыткой поднять предвыборный рейтинг, сообщается на сайте партии во вторник.

В понедельник Порошенко выступил на политическом шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV по вопросу церковного устройства в стране.

"Выступление Порошенко на ток-шоу по вопросу церковного устройства раскрывает его истинную цель – оживление невысокого предвыборного рейтинга. Политики впервые с момента раскола в украинском православии грубо и цинично вмешались в дела церкви для предвыборного политического пиара", — говорится в заявлении партии.

Депутаты подчеркивают, что де-факто с осени стартует президентская кампания и именно поэтому технологи Порошенко "зажгли" церковный вопрос. "Оппозиционный блок" требует прекратить нападки на каноническую церковь и использование вопросов церковной жизни для пиара в президентской предвыборной гонке", — заявили в партии.

Президент Украины заявил 22 апреля, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для создания в стране единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение может быть принято до 28 июля. Близкий к Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

Украинская православная церковь Московского патриархата считает обращение Порошенко о создании единой поместной церкви превышением власти. Оппозиция на Украине назвала инициативу о создании единой церкви попыткой решить политические задачи накануне президентских выборов.

На Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.