Сотрудник ОЗХО демонстрирует защитный костюм, использовавшийся экспертами во время расследования отравления Сергея Скрипаля в Великобритании. Архивное фото

Сотрудник ОЗХО демонстрирует защитный костюм, использовавшийся экспертами во время расследования отравления Сергея Скрипаля в Великобритании. Архивное фото

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Москву не устраивают ответы Лондона на вопросы по ситуации вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявили РИА Новости в постпредстве России при Организации по запрещению химического оружия.

"Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали", — пояснили в российской дипмиссии. Собеседник агентства подчеркнул, что потребуется время для более детального анализа информации.

В постпредстве добавили, что прорабатывают возможные варианты дальнейших действий.

Москва направила запрос в Лондон 13 апреля и настаивала на срочном ответе не позднее 17-го числа. Великобритания, сославшись на Конвенцию по запрещению химоружия, ответила в десятидневный срок.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.