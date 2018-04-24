Во Львове проходит конкурс рисунков о СС, сообщили в еврейском комитете

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Львовский департамент науки и образования объявил конкурс рисунков среди подростков о дивизии СС "Галичина" (формирование из украинцев, воевавших на стороне нацистской Германии), сообщил во вторник глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Если вам от 14 до 18 и вы хорошо рисуете – поспешите. Львовский департамент образования и науки проводит конкурс рисунков на тему "Украинские добровольцы в рядах дивизии "Галичина" 1943 – 45"", — написал Долинский на своей странице в Facebook.

Там же он сыронизировал, что "если вы хорошо нарисуете эсэсовца или встречу рейхсфюрера Генриха Гиммлера с личным составом дивизии, то выиграете приз – 3 тысячи гривен (около 115 долларов по курсу нацбанка)" и прикрепил фотографию с афишей конкурса.

Дивизия СС "Галичина" состояла из украинских добровольцев в период Второй мировой войны. Она была создана на Западной Украине с разрешения германских оккупационных властей. Летом 1944 года Красная армия разгромила эту дивизию возле украинского города Броды.

На Украине нет однозначной оценки деятельности дивизии: некоторые политические силы утверждают, что дивизия боролась за независимость Украины, другие уверены, что дивизия выступала на стороне нацистов.