В ЕС заявили, что помогут Армении укрепить демократию

ЕРЕВАН, 24 апр – РИА Новости. Евросоюз окажет содействие Армении в укреплении демократии, заявил во вторник журналистам глава делегации ЕС в Ереване, посол Петр Свитальский.

"ЕС поможет Армении укрепить демократию, правосудие, верховенство закона, бороться с коррупцией", — сказал Свитальский.

По его словам, последние события (протесты – ред.) в Армении показали, что эти ценности очень важны для граждан республики. "ЕС будет стоять рядом с Арменией и армянами", — отметил Свитальский.

Он призвал все стороны уладить разногласия путем диалога.

Накануне на фоне акций протеста в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян.

Саргсян дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.