Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Член Совета Федерации, глава комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает необоснованными обвинения в адрес правозащитника Александра Гапоненко, арестованного в Латвии.

Латвийская полиция безопасности 20 апреля задержала Гапоненко по подозрению в "деятельности, направленной против независимости страны", а на следующий день суд его арестовал. Гапоненко активно выступает против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык, также он известен своей пророссийской позицией.

"Те обвинения, которые выдвинуты против него, на мой взгляд, абсолютно необоснованны", — сказал Пушков на круглом столе.

Он отметил, что прочитал статью, которую правозащитник опубликовал в Facebook и которая, по словам сенатора, стала поводом для ареста.

"Там проговаривается возможный сценарий того, что 15-16 мая американский полицейский спецназ, тренируясь в Риге, будет репетировать возможность подавления выступлений русскоязычного меньшинства, так называемого "русского бунта". Все", — сказал сенатор, уточнив, что в статье нет никакого покушения на территориальную целостность Латвии и разжигания межнациональной розни.

"Да, там есть скептическая — я бы сказал, вполне обоснованно, — оценка возможных действий американского спецназа, который будет тренироваться на территории Латвии. И что, за это теперь сажают в тюрьму в странах европейской демократии?" — добавил Пушков.

По его словам, эта ситуация очень настораживает, а обвинения в адрес правозащитника сфабрикованы. Сенатор напомнил, что это не первый подобный случай в странах Евросоюза: не так давно в Польше арестовали известного журналиста, публициста Матеуша Пискорского, который также выступал с критикой антироссийской политики польских властей. По мнению Пушкова, преследование Пискорского тоже носит чисто политический характер.

"Латвия здесь не первая. Но мы должны видеть, что ситуация приобретает качественно новые черты, а именно: от критики, определенных угроз в адрес правозащитников в Прибалтике, которые занимаются защитой прав русскоязычных, власти переходят к репрессивным мерам", — отметил Пушков.

Он полагает, что этот вопрос должен быть поставлен перед международными европейскими организациями. Однако ожидать слишком многого ни от Совета Европы, ни от ОБСЕ в этой ситуации не следует, заключил сенатор.