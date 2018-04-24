Лукашенко призвал остановить "сползание мира" к новой войне

МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно остановить "сползание мира" к новой "горячей войне", этому должна способствовать белорусская инициатива "Хельсинки-2", призванная снять противоречия между государствами в Евроатлантике и Евразии.

Ранее президент Белоруссии выступил с инициативой запуска диалога по снятию противоречий между государствами в Евроатлантике и Евразии, так называемого нового "хельсинкского процесса", аналогичного тому, который в свое время привел к созданию ОБСЕ. Белорусский лидер отметил, что площадкой для такого диалога мог бы стать Минск. В настоящее время в белорусской столице проходят встречи участников контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По словам Лукашенко, Белоруссия смогла занять "собственную нишу" в мире, став самостоятельным региональным игроком. "Глобальные внешнеполитические инициативы, в основе которых – идеи безопасности и сотрудничества, так называемый процесс "Хельсинки-2", стали логичным выражением объединяющей повестки дня, предлагаемой Минском мировому сообществу", — сказал белорусский лидер во вторник, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту.

При этом он признал, что "никто не бросится" на белорусскую инициативу "Хельсинки-2", потому что "это же не Америка внесла предложение, не Китай и даже не Россия".

"Но все умные люди… этой идеей… Мы уже должны были собраться и принять решение о развитии того процесса в Хельсинки, который был много лет назад. Нам надо остановить страшное сползание мира к войне, к горячей войне", — заявил Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что многовекторная внешняя политика Белоруссии остается последовательной и предсказуемой. "Мы продолжим выстраивать сотрудничество с разными партнерами, уравновешивать свои интересы между различными полюсами силы, культивировать новые геополитические опоры и подушки безопасности", — заключил он.