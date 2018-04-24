Макрон и Трамп посадили у Белого дома привезенный из Франции саженец дуба

ПАРИЖ, 24 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал в своем аккаунте в Twitter видео, на котором вместе с президентом США Дональдом Трампом сажает в саду Белого дома привезенный в подарок из Франции саженец дуба.
Американского и французского лидера сопровождали их супруги.
"Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Бело, чтобы защитить нашу независимость. Этот дуб (мой подарок Дональду Трампу) будет напоминанием в самом сердце Белого дома об этой связи, которая нас объединяет", — написал французский президент в своем микроблоге в Twitter.
Макрон в понедельник прибыл с государственным визитом в США. Визит приурочен к 250-летию отношений между двумя странами.
Il y a 100 ans, des soldats américains se battaient en France, à Belleau pour défendre notre liberté.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 апреля 2018 г.
Ce chêne (mon cadeau à @realDonaldTrump) sera un rappel, au cœur de la Maison Blanche, de ce lien qui nous unit. pic.twitter.com/7uJcAclPBR