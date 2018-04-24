Китай высоко оценил военно-техническое сотрудничество с Россией

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Военно-техническое сотрудничество России и Китая переживает наилучший период за всю свою историю, считает заместитель председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики генерал-полковник Сюй Цилян.

"Считаю, что сейчас межармейские отношения между Китаем и Россией переживают наилучший период за свою историю. В особенности — в отношениях по ВТС", — сказал Сюй Цилян во вторник в Пекине в ходе переговоров с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

Он сообщил, что уже перестал работать как председатель китайской части российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по ВТС.

"Эта работа уже передается заместителю председателя Центрального военного совета Китайской Народной Республики товарищу Чжан Юся. Знаю, что вы лично с ним тоже очень дружите, и считаю, что при ваших совместных усилиях мы еще обязательно получим более плодотворные результаты в военно-техническом сотрудничестве", — сказал Сюй Цилян, обращаясь к Шойгу.

Он также сообщил, что проинформирован о состоявшейся накануне встрече глав военных делегаций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Мне уже докладывали, что вчера во время встречи с председателем Си Цзиньпином вы хорошо высказали свое мнение от лица всех министров обороны государств-членов ШОС. Желаю больших успехов в проведении Совета министров обороны ШОС. Мы хотим, чтобы вы играли еще большую, важную роль в обеспечении безопасности и обороны в рамках ШОС", — отметил Сюй Цилян.

Он напомнил, что в течение последних пяти лет вместе с Шойгу вел заседания межправкомиссий по ВТС.

"Можно сказать, что каждое наше заседание венчается большим успехом. Мы добились единого понимания в вопросах о военно-техническом сотрудничестве. Считаю, что вы внесли свой большой вклад в наше совместное дело", — сказал Сюй Цилян Шойгу.