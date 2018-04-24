МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Кремле не стали бы проводить параллели между происходящим в Армении и госпереворотом на Украине: ситуация совсем разная, это неуместно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы не стал проводить параллели, потому что все-таки ситуация совсем разная. Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Конечно же, еще предстоит анализировать ситуацию, и еще раз повторяю: мы очень внимательно за ней наблюдаем. Но сейчас я могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, являются ли события в Армении госпереворотом при том, что аналогичные события на Украине происходили также "под давлением улицы".

Премьер Армении Серж Саргсян в понедельник подал в отставку из-за продолжающихся акций против его избрания на этот пост. Ранее он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать именно премьер.