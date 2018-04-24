На Украине заподозрили в госизмене доверенное лицо Путина на выборах

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Украинская прокуратура официально вручила уведомление о подозрении в госизмене доверенному лицу президента России Владимира Путина на выборах главы государства в Крыму. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура украинской Генпрокуратуры, созданная после воссоединения полуострова с Россией) Татьяна Тихончик.

Накануне генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что СБУ задержала на границе с Крымом женщину из общественной организации "Волонтеры Победы", которая была доверенным лицом Путина на последних выборах.

Выборы президента России состоялись 18 марта, в Крыму они прошли впервые. Киевские власти назвали голосование незаконным и заявили, что могут ввести санкции против организаторов выборов. Глава украинского МИД Павел Климкин передал министрам иностранных дел стран ЕС список, в котором числятся более 140 человек, участвовавших в организации и проведении выборов.

При этом за голосованием в Крыму следили официально аккредитованные наблюдатели, в том числе международные. Они отмечали, что избирательный процесс был прозрачен, хорошо организован и может стать примером для других стран, а жители активно участвовали в выборах.

Вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал СМИ обратить максимальное внимание на проблему с задержанием крымчан на Украине, а гражданское общество — проявить максимальную солидарность с теми, кто оказался "заложником". По словам постпреда, тема должна широко обсуждаться, а органам власти следует приложить все усилия для освобождения крымчан.

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