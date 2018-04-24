Лесли и Рыбка не признают себя виновными в сутенерстве

БАНГКОК, 24 апр – РИА Новости. Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и остальные шесть фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в курортном городе Паттайя в Таиланде не признают себя виновными в организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы, сообщил РИА Новости во вторник таиландский адвокат Саттхапхон Сийоха, работающий по их делу.

"Ни один из восьми обвиняемых по статьям о создании преступного сообщества, сговоре с целью совершения противоправных действий и организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы не признал себя виновным сегодня во время телеконференции с судом", — сообщил адвокат.

"Сегодня суд только продлил им меру пресечения в виде содержания под стражей на 12 дней, но, так как 12 дней истекают в выходной, в воскресенье, 6 мая, следующее заседание назначили на 4 мая. Скорее всего, оно тоже пройдет в режиме телеконференции, так как, раз они себя виновными не признают, следствию понадобится довольно много времени на то, чтобы подготовить обвинительное заключение", — пояснил юрист.

Лесли, Рыбка и другие россияне и белорусы, арестованные в феврале в курортной Паттайе во время проведения нелегального "секс-тренинга", 17 апреля были оправданы судом по делу о нелегальной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с принятием парламентом Таиланда новой редакции кодекса Законов о труде, который декриминализировал проведение семинаров и тренингов иностранными гражданами на территории Таиланда без предварительного получения разрешения властей. Новый закон вступит в силу только в июле, однако он уже принят, и поэтому был истолкован судом в пользу обвиняемых.

Однако по обвинениям в создании преступного сообщества, сговоре с целью совершения противоправных действий и организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы им грозят длительные сроки заключения. Так как в таиландском законодательстве принято сложение сроков наказания, а не поглощение более длительным сроком более коротких, и обвинения всем восьми фигурантам дела предъявлены по семи статьям таиландского УК, каждый из членов группы может быть приговорен к срокам наказания, которые могут превысить 10 лет тюрьмы.

В случае признания себя виновными, а подсудимые могут сделать это на любом заседании суда по вопросу о продлении меры пресечения, которые проходят каждые 12 дней, слушание дела в суде может ускориться, а приговор может быть смягчен.