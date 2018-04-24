МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.Старший врач государственной больницы в Дели по ошибке прооперировал ногу пациенту с травмой головы, сообщает Indian Express.

По информации издания, хирург перепутал разных больных и решил, что перед ним человек со сломанной ногой, поэтому проделал в ней отверстие, чтобы вставить штифт. Сам пациент в это время уже находился под наркозом и указать на ошибку не мог.

Когда недоразумение выяснилось, из ноги пострадавшего убрали штифт и оказали необходимую помощь. Врачу, совершившему ошибку, разрешили проводить операции только в присутствии более опытных коллег.