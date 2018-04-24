Предполагаемая дочь монарха Бельгии потребовала провести тест ДНК

БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Дельфина Боэль — предполагаемая внебрачная дочь монарха Бельгии Альберта Второго, добивающаяся признания его своим биологическим отцом, подаст в четверг в апелляционный суд Брюсселя прошение с требованием провести тест ДНК с целью установления отцовства, сообщила во вторник газета Soir со ссылкой на адвоката истицы.
Конституционный суд Бельгии в феврале 2016 года постановил, что предполагаемая внебрачная дочь Альберта Второго, передавшего престол своему старшему сыну принцу Филиппу, вправе добиваться установления отцовства. До сих пор эти попытки были безуспешными для Боэль.
В ноябре 2014 года суд первой инстанции Брюсселя делегировал Конституционному суду Бельгии вынесение решения относительно законности требований Дельфины Боэль по установлению отцовства. Высшей судебной инстанции предстояло решить, вправе ли она добиваться проведения теста ДНК с целью официального признания ее незаконнорожденной дочерью 83-летнего монарха.
Судебный процесс был начат Дельфиной Боэль в июне 2013 года, когда Альберт Второй, как действующий глава государства, пользовался полным иммунитетом. После отречения в пользу старшего сына Филиппа он сохранил титул короля, однако утратил юридическую неприкосновенность.