В Афганистане при нападении талибов* на КПП погибли четыре полицейских

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Четыре сотрудника полиции Афганистана погибли, трое ранены в результате столкновений с боевиками радикального движения "Талибан"* после того, как они напали на КПП в восточной афганской провинции Газни, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя администрации провинции.

Боевики напали на КПП в районе Джагату около 5.30 во вторник. По данным официального представителя администрации провинции Арефа Нури, в результате перестрелки службы безопасности ликвидировали шестерых нападавших, двое получили ранения.

На октябрь в Афганистане запланировано проведение совмещенных выборов в парламент и окружные советы, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан"* вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы* ответили на предложение отказом.

*Террористическая организация, запрещенная в России.