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В Армении отмечают день памяти жертв геноцида армян в Османской империи

10:2424.04.2018
(обновлено: 10:35 24.04.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкТаблички с флагами стран, признавших Геноцид армян в Османской империи 1915 года, в ЕреванеТаблички с флагами стран, признавших Геноцид армян в Османской империи 1915 года, в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Армяне 24 апреля вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской Турции, в результате которого погибли более 1,5 миллиона армян.

Участники митинга в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна. 23 апреля 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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В Ереване оппозиция проведет шествие в память жертв геноцида армян

В нынешнем году мероприятия пройдут на фоне массовых акций протеста, приведших к отставке премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

Ожидалось, что протесты пройдут во вторник у мемориала жертв геноцида "Цицернакаберд", однако лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что их акция будет посвящена лишь скорбной дате.

По традиции, в этот день мемориал посещают руководители страны, деятели культуры, представители дипломатического корпуса.

Призыв к единению

Представители светских и церковных властей обратились к соотечественникам с призывом к единению.

"День 24 апреля — святой для всех армян, цивилизованного человечества. В этот день ни один армянин не может выйти против другого. Более 100 лет эта дата была днем памяти, скорби и единения против совершенной Турцией несправедливости. И сейчас это день протеста против отрицающих геноцид", — отмечается в обращении, размещенном на сайте президента Армении.

В документе содержится призыв уважать память предков и заботиться о будущем нации.

"Сохраним оказываемую нам 24 апреля мировую поддержку и солидарность, когда вместе с нами поминают жертв геноцида и вспоминают тех, кто помогал выжившим", — говорится в обращении.

История

К 1914 году во всем мире было около 4,1 миллиона армян. Из них 2,1 миллиона проживали на территории Османской империи, 1,7 миллиона — в России, 100 тысяч — в Персии и 200 тысяч — в других странах.

Вид Иерусалима
© AFP 2018 / Ahmad Gharabli
СМИ: Израиль отказался признавать геноцид армян

В 1915–1923 годах, по данным армянских историков, в Османской империи были уничтожены около 1,5 миллиона армян, сожжено и разграблено более 60 армянских городов и 2,5 тысячи сел. Около 1 миллиона бежали или были выселены турками в Месопотамию, Ливан, Сирию.

"Истинной целью депортации (армян) было ограбление и уничтожение; это действительно является новым методом резни. Когда турецкие власти отдавали приказ об этих высылках, они фактически выносили смертный приговор целой нации", — писал посол США в Турции в 1913–1916 годах Генри Моргентау.

Геноцид стал причиной рассеяния армян, которые сегодня в большинстве живут за пределами исторической родины. В сегодняшней Турции, если не считать Стамбула, где сохранилась примерно 50-тысячная армянская община, практически не осталось армян.

Вот уже более 100 лет армянские общественные и политические организации борются в различных странах за официальное признание и осуждение геноцида армян 1915 года. В 1987 году Европарламентом была принята соответствующая резолюция. Из стран первым геноцид признал в 1965 году Уругвай, затем Франция, Италия, Голландия, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург.

Вид Анкары. Архивное фото
© РИА Новости / Алена Палажченко
Турция осудила признание Нидерландами геноцида армян в Османской империи

Государственная Дума РФ приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".

Геноцид армян признал также Всемирный совет церквей. Из 50 штатов США 44 штата официально признали и осудили геноцид армян, а также объявили 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армянского народа. Неоднократно поднимался вопрос о признании геноцида армян и в Конгрессе США, однако пока этого не произошло.

Армяно-турецкие отношения

Вопрос признания геноцида является одним из главных препятствий в нормализации отношений между Арменией и Турцией. В современной Турции факта массовой депортации армян в годы Первой мировой войны не отрицают, однако категорически отказываются признавать это геноцидом. В результате Ереван и Анкара до сих пор не установили дипломатических отношений, а граница протяженностью 330 километров закрыта с 1993 года по инициативе Турции.

Монастырский комплекс Варагаван в Турции
© Фото : Public Domain
Турки разбирают древнюю армянскую церковь на камни для строительства мечети

Процесс нормализации армяно-турецких отношений начался по инициативе президента Армении Саргсяна лишь осенью 2008 года. Шестого сентября 2008 года президент Турции Абдуллах Гюль впервые посетил Ереван по приглашению Саргсяна для совместного просмотра футбольного матча между сборными Армении и Турции в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2010 года.

Там же состоялась встреча глав двух соседних государств, что в Турции назвали историческим событием. Этот визит получил название "футбольной дипломатии" и широко освещался в мировой прессе. В свою очередь, Саргсян 14 октября 2009 года посетил Турцию, чтобы посмотреть ответный матч между футбольными сборными двух стран.

Тогда же, в октябре 2009 года, главы МИД Армении и Турции Эдвард Налбандян и Ахмет Давутоглу подписали в Цюрихе "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений", которые должны быть ратифицированы парламентами двух стран. Однако 22 апреля 2010 года Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс.

Города мира. Ереван. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Глава Армении заявил об аннулировании армяно-турецких протоколов

Первого марта 2018 года Саргсян аннулировал протоколы. Он заявил, что Армения сделала все, чтобы не оставлять вопрос урегулирования армяно-турецких отношений будущим поколениям. Однако, по его мнению, Анкара "не сделала ни единого шага для ратификации и вступления в силу документов".

Он добавил, что после подписания указа ни одно из взятых обязательств по соглашениям не имеет для армянской стороны юридической силы.

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