КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Неизвестные взломали сайт Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и просят 0,1 биткоина (около 930 долларов) за его разблокировку.

При открытии сайта Минэнерго высвечивается красная страница, на которой написано, что сайт зашифрован.

В сообщении говорится, что многие файлы "больше недоступны, поскольку они были зашифрованы". Также сказано, что у министерства есть 10 часов для оплаты 0,1 биткоина за расшифровку сайта.

Обратный отсчет времени идет с 10:00 мск, хакеры предоставили время на оплату до 20:00 мск.