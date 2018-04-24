На юго-востоке Турции 13 человек пострадали в результате землетрясения

АНКАРА, 24 апр — РИА Новости. Тринадцать человек получили легкие ранения в результате землетрясения в провинции Адыяман на юго-востоке Турции, говорится в сообщении Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций страны (AFAD).

"Землетрясение магнитудой 5,1 балла произошло в районе Самсат провинции Адыяман в 03.34 (совпадает с мск), очаг находился на глубине 7 километров. Легкие ранения получили 13 местных жителей", — говорится в сообщении AFAD.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что жертв землетрясения в Адыямане нет. "Имеет место материальный ущерб. Пострадал ряд строений. Власти проводят работу по определению масштабов ущерба, устранению последствий, оказанию помощи населению", — цитирует Йылдырыма агентство Anadolu.