Лидер Приднестровья рассчитывает на открытый разговор с Додоном

ТИРАСПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что рассчитывает на открытый разговор с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Глава ПМР считает, что основные вопросы предстоящей встречи с молдавским президентом хорошо известны и связаны с текущим состоянием диалога между Кишиневом и Тирасполем.
"Приднестровская сторона планирует, прежде всего, сфокусироваться на ситуации вокруг миротворческой операции на Днестре и деятельности Объединенной Контрольной Комиссии. Мы считаем, что наблюдаемое обострение риторики в отношении миротворческого формата требует пристального внимания и скорейшего обсуждения, прежде всего, на уровне сторон конфликта", — подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.