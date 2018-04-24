В Тунисе два человека погибли при крушении военного самолета

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Не менее двух человек погибли в результате крушения самолета на востоке Туниса, сообщает местный портал AeroTunisie со ссылкой на заявление официального представителя министерства национальной обороны Бельхасена Уеслати.

По данным портала, крушение самолета итальянского производства Marchetti SF.260 произошло в ночь с понедельника на вторник неподалеку от военной базы города Сфакс на востоке страны.

Как отмечает представитель ведомства, в результате аварии погибли пилот и инструктор.

Причины происшествия пока не установлены.

Un avion militaire de type appartenant à l’armée de l’air tunisienne s’est écrasé aux environs de la base militaire de Sfax, pour des raisons encore inexpliquées. https://t.co/Uo7Bt1kD6K — AeroTunisie.com (@AeroTunisie) 23 апреля 2018 г.

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