Афганистан освободил двух россиянок, подозреваемых в связях с террористам

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Две гражданки России с малолетними детьми, осуждённые в Афганистане за причастность к деятельности террористической организации "Ансарулла", возвращены на родину, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Афганистане Алексей Косарев.

"(В понедельник) 23 апреля из Кабула в Москву рейсом авиакомпании Ariana Afghan Airlines прибыли российские гражданки Г.Ф. Махмадбекова и Г.И. Аминева со своими малолетними детьми. Указанные лица были задержаны в Исламской Республике Афганистан по подозрению в причастности к деятельности террористической организации "Ансарулла". Обе женщины были приговорены к тюремному заключению сроком на 1 год и 1 месяц и вместе со своими детьми содержались под стражей в тюрьме города Кабула", — рассказал Косарев.

Так как женщины изъявили желание вернуться на родину, посольство России активно содействовало их освобождению из тюрьмы, установлению контактов с родственниками и возвращению в страну. Посольство России в Афганистане выразило признательность афганским правоохранительным органам за тесное сотрудничество в деле освобождения граждан РФ.