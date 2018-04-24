ШОС отстаивает принципы международного права, заявил Лавров

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) не занимается сдерживанием, а отстаивает свои позиции, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания глав МИД стран ШОС.

"Мы (ШОС — ред.) не занимаемся сдерживанием, мы отстаиваем принципы международного права и в политической, и в военно-политической, и в экономической сфере. Эти принципы, как я уже сказал, требуют, безусловно, уважения я суверенитета и территориальной целостности всех государств, отказа от попыток вмешиваться в их внутренние дела с чьей-либо стороны и требуют концентрироваться на исключительно мирном характере урегулирования любых споров и конфликтов ", — заявил российский министр.