Макрон заявил об "особой ответственности" Франции и США

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон, прибывший в американскую столицу с официальным визитом, заявил, что Франция и США несут особую ответственность перед мировым сообществом.
"Франция и США несут особую ответственность. Мы являемся гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях. Этот визит очень важен в контексте общих неопределенностей, проблем и угроз. Перед нами стоит много вызовов", — написал французский лидер в своем микроблоге Twitter.
Государственный визит Макрона приурочен к 250-летию французско-американских отношений. Он будет сопровождаться рядом церемоний, включая ужин в Белом доме. В программу президента Франции также входят переговоры с президентом США Дональдом Трампом и выступление в конгрессе.
Les États-Unis et la France ont une responsabilité particulière. Nous sommes garants du multilatéralisme contemporain. Cette visite est très importante dans le contexte d’incertitudes, troubles et menaces qui est le nôtre. Nous avons de nombreux défis à relever. pic.twitter.com/EqluDUPpUr— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 23 апреля 2018 г.