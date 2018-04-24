В Китае назвали одну из главных задач ШОС

ПЕКИН, 24 апр — РИА Новости. Повышение уровня сотрудничества в области обороны — одна из основных задач, поставленная главами государств — участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) перед военными ведомствами своих стран, заявил министр обороны КНР генерал-полковник Вэй Фэнхэ.

"Мы должны серьёзно претворять в жизнь достигнутые главами государств договорённости, постараться повысить уровень сотрудничества в области обороны и безопасности", — сказал Вэй Фэнхэ, открывая во вторник в Пекине 15-е совещание министров обороны стран — участниц ШОС.

Он отметил, что тема сегодняшнего совещания "Построение сообщества единой судьбы, создание новых форм сотрудничества".

"Вчера председатель КНР Си Цзиньпин принял нас, — отметил министр — Он возложил большие надежды на сотрудничество в области обороны и безопасности ШОС".

Вэй Фэнхэ также подчеркнул, что нынешнее совещание — первое в новом составе после расширения числа государств — членов ШОС.

"Когда Шанхайская организация сотрудничества расширилась и вступила в новый этап исторического развития, мы в Пекине проводим первое совещание в новом составе, чтобы вместе обсудить мир и стабильность в регионе и мире. Это говорит о повышенном внимании глав государств к сотрудничеству в области обороны и безопасности ШОС и признании со стороны стран шанхайского духа. Это будет демонстрировать миру сплочённость, единство, дружбу и сотрудничество ШОС", — заявил министр обороны КНР.

Он выразил убеждённость, что благодаря совместным усилиям коллег совещание пройдёт успешно, и удастся выполнить важную задачу по запуску новых механизмов сотрудничества в области обороны и безопасности в будущем.

"Уверен, что мы сможем создать благоприятную атмосферу для циндаосского саммита ШОС", — отметил министр.

Ранее сообщалось, что в июне текущего года в китайском Циндао состоится саммит глав государств — членов ШОС.

Министр обороны КНР объявил открытым 15-е совещание министров обороны государств — участников ШОС и на правах принимающей стороны предложил обсудить восемь пунктов повестки дня.

Выступая с программной речью от имени китайской стороны, он подчеркнул, что сейчас наступил "важный период, когда мировая ситуация глубоко изменяется, ШОС развивается и социализм с китайской спецификой вступают в новую эпоху".

"Министры обороны девяти стран собрались в Пекине, чтобы обсудить безопасность и сотрудничество и двигаться вперед. Это имеет важное и далеко идущее значение для поддержания мира и стабильности в мире и регионе", — заявил министр обороны КНР.

В совещании принимают участие главы военных ведомств девяти стран. Это восемь постоянных государств — членов ШОС: Индия, Казахстан, КНР, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. В совещании также принимает участие военная делегация Белоруссии, которая имеет статус государства — наблюдателя при ШОС.